Нас опасаются: в команде непобедимого украинского чемпиона мира по боксу сделали громкое заявление

Спорт

Уже через две недели, 15 июня, на открытой площадке столичного КВЦ «Парковый» проведет защиту своего пояса Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян. Украинец уже третий раз будет защищать чемпионское звание в родных стенах и второй раз это будет происходить на вертолетной площадке. Соперником Далакяна будет таец Саравут Таворнхам.

Промоутер украинца, президент компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан в комментарии изданию Sport Arena объяснил ситуацию с возможными объединительными боями непобедимого боксера.

«В весовой категории Артема сложилась интересная ситуация. Чемпионский реестр во flyweight полностью обновился в прошлом году. Чемпионом мира по версии WBC является 26-летний британец Чарли Эдвардс, который все свои чемпионские бои проводит в Англии. В прошлом году Эдвардс был спарринг-партнером Артема и у нас прямые контакты с его командой», — говорит Юрий Рубан.

По его словам, Артем Далакян готов провести выездной бой в Британии: «Сделали запрос, но команда Эдди Хирна, который является промоутером Эдвардса, ответила, что Чарли нужно провести обязательную защиту. После этого больше на связь не выходили».

Чемпионом мира по версии WBO является 23-летний японец Косеи Танака. «Косеи тоже домашний боец — все 13 боев провел в Японии. Артем готов принять вызов и провести бой в Стране восходящего солнца, однако мы не видим от команды Косеи интереса к организации объединительного поединка», — объясняет промоутер украинца.

Еще одним Чемпионом мира, на этот раз по версии IBF, является 36-летний Морути Мталане из ЮАР. «Три своих чемпионских боя Мталане провел в Корее, Макао и Малайзии. До этого дрался преимущественно в родных стенах. Он тоже в прошлом году работал спарринг-партнером Артема. Мы готовы провести бой и в ЮАР, но, к сожалению, и в этом случае подобных предложений пока нет», — подчеркнул Рубан.

По словам промоутера, организация объединительного боя в Киеве — дорогое удовольствие. «Украинский телерынок к этому, увы, еще не готов. Как и покупательская способность украинцев — мы не можем продавать билеты по такой же цене, как в Японии, не говоря уже про Великобританию. Поэтому пока что Артему приходится проводить защиты своего чемпионского титула WBA. Допускаю, что промоутеры остальных чемпионов во flyweight опасаются за результат боя и, соответственно, потерю чемпионских поясов», — сказал Юрий Рубан, отметив, что в команде украинца надеются договорится за объединительные бои уже в ближайшее время.

«Артем готов приехать в Великобританию, Японию, ЮАР или любую другую страну и провести выездной объединительный бой. Промоутеры других чемпионов не отказываются, но и не принимают предложение объединять титулы. Поэтому пока концентрируемся на бое Артема 15 июня, а дальше посмотрим», — резюмировал президент промоутерской компании Union Boxing Promotion.

Напомним, год назад Далакян уже проводил бой на вертолетной площадке в Киеве. Тогда он уверенно одолел тайца Сиричаи Тайена.

Ринг-анонсером того поединка был легендарный Майкл Баффер.

На фото: Юрий Рубан (слева), Артем Далакян (в центре), Майкл Баффер (справа)

За свою карьеру Артем Далакян провел 18 боев, победив во всех из них. 13 поединков завершились досрочно.

Напомним, ранее Артем Далакян в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как завоевал уважение публики во время боя в США, а также о том, чем отличается от других боксеров.

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