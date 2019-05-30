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В центре социально-психологической реабилитации под Одессой обнаружен мертвым 11-летний мальчик
Как сообщили в службе по делам детей Одесской областной государственной администрации, ЧП случилось в Ширяевском районе.
По данным названной службы, ребенок был устроен в указанное заведение 6 мая. Ранее находился в семье родственников, потому что мать умерла, а в отношении отца было открыто дело о лишении его родительских прав.
«С момента попадания ребенка в учреждение и во время пребывания в нем никаких отклонений в его состоянии здоровья не наблюдалось. По последним результатам медицинского обследования ребенка, он на диспансерном учете у профильных специалистов не состоял», — заявили в областной администрации.
Факт смерти мальчика установлен во время утреннего подъема детей. В ведомстве утверждают, что работники заведения сразу вызвали скорую помощь и полицию. По факту смерти ребенка проводятся следственные действия. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе умер 11-летний воспитанник специализированной школы-интерната имени профессора Петра Столярского, получивший ожоги 65 процентов тела при разведении костра на пикнике 9 мая.
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