Четкая позиция: кума Путина обещают не включать в минские переговоры по Донбассу

Украина

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук, который ранее был участником минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, выходит из состава украинской группы. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире «Право на власть» на телеканале 1+1.

По словам Данилюка, персональный состав минской группы будет изменен. Это произойдет в ближайшее время.

«Был вопрос, я напомню, будет привлечен Медведчук к минскому процессу. Четкая позиция: мы не видим его участником минского процесса. Если он сам решает (что будет заниматься вопросом освобождением пленных, — ред.) — кто же будет его ограничивать? Но позицию государства я только что озвучил», — заявил Данилюк в ток-шоу.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявлял, что Медведчук не может представлять Украину в переговорах во время диалога с Россией относительно Донбасса. Кроме того, во время брифингу Богдан уточнил, что среди граждан должен быть проведен опрос относительно диалога с Российской Федерацией, а не референдум.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, вернувшийся в нашу страну, считает, что Россия просто так не уйдет с Донбасса и что переговоры этому не поспособствуют. Он вспомнил о своем первом визите в Москву, когда предполагал, что с Россией можно будет договорится. А там ему ответили: «То, что мое — то мое, а что твое — мы еще поговорим. Я ваши территории на вашу ориентацию не меняю. Я их все равно заберу. То есть, даже если вы полностью „ляжете“ под нас, вы все равно ничего не получите». Что же касается оккупированного Донбасса, то, по мнению Саакашвили, жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей сами захотят вернуться в Украину, когда увидят рост экономических показателей на подконтрольных правительству территориях. По его словам, экономический рост в 10 и более процентов в Украине вполне возможен.

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