Саакашвили раскритиковал идею Зеленского провести референдум о переговорах с Россией

Украина

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, вернувшийся в нашу страну, считает, что Россия просто так не уйдет с Донбасса и что переговоры этому не поспособствуют.

«Дайте мне хоть один пример за последние 20 лет, особенно с 2001 года, когда Путин заправляет, когда Россия договорилась о чем-то серьезном на постсоветском пространстве», — заявил он в эфире телеканала «Наш» и добавил, что во время своего президентства питал подобные иллюзии.

Он вспомнил о своем первом визите в Москву, когда предполагал, что с Россией можно будет договорится. А там ему ответили: «То, что мое — то мое, а что твое — мы еще поговорим. Я ваши территории на вашу ориентацию не меняю. Я их все равно заберу. То есть, даже если вы полностью „ляжете“ под нас, вы все равно ничего не получите». Саакашвили также заявил о поддержке Зеленского, который сказал, что «все готов отдать, кроме территорий».

Что же касается оккупированного Донбасса, то, по мнению Саакашвили, жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей сами захотят вернуться в Украину, когда увидят рост экономических показателей на подконтрольных правительству территориях. По его словам, экономический рост в 10 и более процентов в Украине вполне возможен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политическая сила экс-президента Грузии «Рух новых сил Михеила Саакашвили» собралась принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

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