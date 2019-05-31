Вакарчук прокомментировал информацию о «черном пиарщике Порошенко» в «Голосе»

Украина

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заверил, что в его политсиле нет людей, которые вели «черные» кампании против других политиков. Так он прокомментировал информацию о том, что членом «Голоса» является основатель digital-агентства Postmen Ярослав Ведмидь, который во время президентских выборов работал на тогдашнего главу государства Петра Порошенко.

«У нас нет людей, которые вели какие-то черные или не черные или какие-то другие кампании, противоположные, которые связаны с тем, с кем вы сказали, или другими политиками. Все люди, которые являются членами партии „Голос“ или членами команды, официально обнародуются на нашем сайте, и будут представлены или на съезде, или мной лично», — сказал Вакарчук в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

Также лидер «Голоса» добавил, что в случае подтверждения фактов участия членов партии в действиях «против человеческого достоинства», таких людей выгонят из политсилы.

«Я вам обещаю, что если подтвердятся какие-либо факты, что любой из тех, кто является перед нами, или в нашей команде, или из тех, кто работает с нами, был задействован в таких вещах против человеческого достоинства и это будет доказано, то таких людей не будет в нашей команде. Я могу это пообещать», — заверил политик.

Ранее Святослав Вакарчук рассказал в интервью журналистам, что среди членов партии «Голос» является основатель digital-агентства Postmen Ярослав Ведмидь. Это агентство во время президентских выборов работало на тогдашнего главу государства Петра Порошенко и занималось его поддержкой в соцсетях. Соперники экс-президента заявляли, что агентство занимается черным пиаром против них, особенно в отношении Владимира Зеленского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук представил 27 мая еще двух членов своей команды, с которыми намерен отправиться на выборы в Раду. Речь идет о Павле Кухте и Ярославе Железняке. По словам Вакарчука, «это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялась большинство положительных реформ».

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