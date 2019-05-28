Политика

Вакарчук рассказал, с кем готов объединиться для участия в выборах

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, который представил еще двух членов своей команды, заявил, что его политсила не будет объединяться с другими политическими партиями.

Видео-обращение музыкант опубликовал в Twitter 28 мая.

«Кое-кто пытается без нас наш женить. «Партия «Голос» не объединяется с политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды», — отметил лидер группы «Океан Эльзы».

По его словам, скоро состоится съезд партии «Голос» — и на нем «в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами».

«Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу», — уточнил певец.

Вакарчук декларирует свой поход в политику как созидательный.

«Мы идем в политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И мы будем строить политику новую», — заявил он.

Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 28, 2019

Напомним, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая представил свою партию «Голос». С ней музыкант и общественный деятель пойдет на ближайшие парламентские выборы.

Также Вакарчук заявил, что политическая партия «Голос» намерена сделать нового президента Украины Владимира Зеленского подотчетным избирателям. Кроме того, фронтмен группы «Океан Эльзы» заверил, что «Голос» ставит на первое место «новое качество политики».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter