Вакарчук представил новых членов партии «Голос»

Украина

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук представил еще двух членов своей команды, с которыми намерен отправиться на выборы в Раду. Об этом говорится в сообщении политсилы.

Речь идет о Павле Кухте и Ярославе Железняке.

По словам Вакарчука, «это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялась большинство положительных реформ».

Так, Кухта является «специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы», экс-заместителем руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR). Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ, вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, которые работали в Польше и Словакии.

В свою очередь, Железняк — также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015—2017 годах был советником министра экономического развития и торговли, а в июле 2017-го был назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.

«Люди в Украине ждут изменений, но за идей изменений должен стоять реальный смысл. Поэтому прямо сейчас мы работаем с лучшими международными и украинскими экспертами над формированием для „Голоса“ эффективной и качественной реальной программы изменений в стране», — отметил во время представления Павел Кухта.

В то же время Ярослав Железняк отметил, что поскольку на выборах в Раду так и не введены открытые списки, они будут работать над тем, чтобы в парламент завести людей новой генерации и в конечном итоге кардинально изменить его работу.

Кухта стал программным директором партии «Голос», а Железняк занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии «Голос».

Напомним, что 16 мая Святослав Вакарчук объявил, что будет участвовать в парламентских выборах 2019 года. Как он подчеркивал, будет делать это вместе с новосозданной собственной «Партией перемен «Голос». Относительно главной цели политсилы, новоиспеченный политик убеждает, что это возвращение домой незаконно заключенных в России украинцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святослав Вакарчук заявил, что политическая партия «Голос» намерена сделать нового президента Украины Владимира Зеленского подотчетным избирателям. Кроме того, фронтмен группы «Океан Эльзы» заверил, что «Голос» ставит на первое место «новое качество политики». Он пояснил, что «старая политика» принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.

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