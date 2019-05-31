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«Терминатор» меняет профессию: Шварценеггер удивил поклонников новым талантом (видео)
Арнольд Шварценеггер сделал сюрприз поклонникам, продемонстрировав, что может не только сниматься в кино и «тягать железо». Вместе с известным австрийским исполнителем Andreas Cabalier 71-летний Шварценеггер записал композицию, где прочитал рэп собственного сочинения. Причем, актер остался очень доволен первым опытом и собирается продолжить эксперимент.
Все началось с того, что Андреас, большой поклонник всех талантов Шварценеггера — как в качестве актера, так и в его более ранней роли — бодибилдера, решил посвятить своему кумиру музыкальное видео. В него он включил документальные кадры, запечатлевшие тренирующегося в спортзале молодого Шварценеггера, победителя множества состязаний бодибилдеров, включая самый престижный — «Мистер Вселенная». Вошли в видео австрийского рэпера и фрагменты из знаменитой франшизы с участием Шварценеггера — «Терминатор».
И после того, как Андреас сообщил Арнольду о своей затее, тот, к радости австрийца, сам предложил сочинить рэп и прочитать его, чтобы включить в видео. Шварценеггер отнесся к делу серьезно и сочинил не что попало, а «мотивационный текст». Он призвал в нем всех слушателей разобраться в себе, понять, чего они действительно хотят и упорно трудиться, не боясь боли и трудностей. И тогда, заявил Арнольд, любая мечта сможет осуществиться.
«Я, Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни глубоко и спроси себя, кем ты хочешь быть», — такими словами он обращается к слушателям.
В то же время из своих собственных пятерых детей, Шварцнеггеру удалось «смотивировать» заниматься всерьез бодибилдингом только одного — внебрачного сына Джозефа, которого родила домработница Патрисия Баэна. Джозеф, который в этом году успешно закончил университет, часто публикует в Сети свои фото, доказывающие, что он уже почти догнал по развитию мускулатуры своего отца — каким тот был в молодости.
Напомним, что 31 октября 2019 года состоится премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы», в котором Арнольд Шварценеггер вернется к роли T-800.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Арнольда Шварценеггера напали в Южной Африке. Инцидент случился в городе Сэндтоне в ЮАР, куда «Железный Арни» приехал открывать фестиваль Arnold Sports Africa.
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