Месси на заметку: форвард сборной Норвегии Холанд забил в матче ЧМ-2019 девять мячей (видео)

Спорт

На продолжающемся в Польше чемпионате мира по футболу среди 20-летних сыгран самый результативный матч: сборная Норвегии в рамках группового турнира отпраздновала свою первую на турнире победу, разгромив Гондурас — 12:0. При этом 18-летний нападающий скандинавов Эрлинг Холанд, выступающий за австрийский «Зальцбург», забил девять (!) мячей. Тем самым юный голеадор (кстати, сын бывшего игрока «Манчестер Сити» Альфа-Инге Холанда) установил рекорд турнира, побив достижение бразильца Адаилтона, который в 1997 году отметился шестью точными ударами в ворота Южной Кореи.

Видеообзор матча Норвегия — Гондурас — 12:0

Правда, до мирового рекорда в поединках сборных норвежцу оказалось далековато: 11 апреля 2001 года, когда Австралия в матче отбора к ЧМ-2002 разгромила команду Американского Самоа — 31:0, форвард хозяев Арчи Томпсон поразил ворота соперника 13 (!) раз. Да и футболист сборной Дании Софус Нильсен (в игре против Франции на Олимпиаде 1908 года — 17:1) и игрок команды Германии Готфрид Фукс (в поединке против России на Олимпийских играх-1912 — 16:0) забивали больше Холанда — по 10 мячей.

Кстати, знаменитые голеадоры Лионель Месси и Криштиану Роналду могут похвастаться лишь тем, что забивали в одном матче по пять голов. Форвард «Барселоны» в 2011 году в поединке Лиги чемпионов насолил «Байеру» (7:1), в португалец еще в футболке «Реала» в 2015-м в игре чемпионата Испании нокаутировал «Гранаду» (9:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе.

Фото Getty Images



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