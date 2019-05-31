- 10:40 Овны должны опасаться ангин, а Тельцы – нервного срыва: гороскоп здоровья на июнь от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 10:29 Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому «уйти» от Коломойского
- 10:28 В киевской школе матери не дали повесить в классе фото погибшего сына: все подробности скандала
- 10:17 Решил стать комиком: Путин насмешил сеть планами развития IT-сферы в России
- 10:10 Месси на заметку: форвард сборной Норвегии Холанд забил в матче ЧМ-2019 девять мячей
- 10:10 Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко
- 10:05 Ким Чен Ын расстрелял пятерых дипломатов за провал переговоров с Трампом
- 10:04 «Магическая уборка» по методу КонМари меняет не только дом, но и жизнь: как правильно избавляться от хлама
- 9:56 У Путина из-под ног уходит почва, рейтинг доверия катастрофически падает
- 9:53 А как же Линдеманн: Лободу заподозрили в новом романе
Ким Чен Ын расстрелял пятерых дипломатов за провал переговоров с Трампом (фото)
В пятницу, 31 мая, южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын жестоко покарал своих помощников за провал переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Напомним, встреча лидеров двух стран в столице Вьетнама состоялась в конце февраля. Она завершилась досрочно без подписания каких-либо документов.
Как утверждает «Чосон ильбо», уже в начале марта по приказу Ким Чен Ына были расстреляны пять сотрудников Министерства иностранных дел КНДР, которые занимались подготовкой ханойской встречи. Казнь совершили прямо в аэропорту Мирим в Пхеньяне.
В числе расстрелянных оказался влиятельный северокорейский политик Ким Хек Чхоль. Он занимал пост специального посла КНДР в США и лично отвечал за организацию ханойской встречи. После ее провала его обвинили в шпионаже в пользу США.
Еще несколько высокопоставленных чиновников лишились своих портфелей и были отправлены в лагеря. В частности, такое наказание было выбрано для Кима Йонг Чхоля — вице-председателя Трудовой партии Кореи, то есть правой рукой Ким Чен Ына. Известно, что Ким Йонг Чхоль родился в 1946 году. Он непосредственно вел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.
Также в лагерь для политических заключенных отправлен личный переводчик Ким Чен Ына. Его обвинили в недопустимых ошибках, допущенных им при переводе в Ханое.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о встрече Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.