Ким Чен Ын расстрелял пятерых дипломатов за провал переговоров с Трампом (фото)

Мир

В пятницу, 31 мая, южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын жестоко покарал своих помощников за провал переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Напомним, встреча лидеров двух стран в столице Вьетнама состоялась в конце февраля. Она завершилась досрочно без подписания каких-либо документов.

Как утверждает «Чосон ильбо», уже в начале марта по приказу Ким Чен Ына были расстреляны пять сотрудников Министерства иностранных дел КНДР, которые занимались подготовкой ханойской встречи. Казнь совершили прямо в аэропорту Мирим в Пхеньяне.

В числе расстрелянных оказался влиятельный северокорейский политик Ким Хек Чхоль. Он занимал пост специального посла КНДР в США и лично отвечал за организацию ханойской встречи. После ее провала его обвинили в шпионаже в пользу США.

Ким Хек Чхоль был специальным послом КНДР в США

Еще несколько высокопоставленных чиновников лишились своих портфелей и были отправлены в лагеря. В частности, такое наказание было выбрано для Кима Йонг Чхоля — вице-председателя Трудовой партии Кореи, то есть правой рукой Ким Чен Ына. Известно, что Ким Йонг Чхоль родился в 1946 году. Он непосредственно вел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.

Ким Йонг Чхоль во время переговоров с Дональдом Трампом

Также в лагерь для политических заключенных отправлен личный переводчик Ким Чен Ына. Его обвинили в недопустимых ошибках, допущенных им при переводе в Ханое.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о встрече Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.

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