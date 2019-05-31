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- 12:13 Атмосферные прыжки до головокружения: синоптик рассказала о погоде в первые выходные лета
Атмосферные прыжки до головокружения: синоптик рассказала о погоде в первые выходные лета
В субботу, 1 июня, и в воскресенье, 2 июня, в Украине прогнозируются перепады температуры в более, чем 20 градусов. Ранее сообщалось, что последний день весны, 31 мая, будет в Украине дождливым.
«Первые летние выходные в Украине будут с такими атмосферными прыжками, что у нас с котом Апельмоном уже кружится голова. Вот как составлять прогноз, когда, например, в Карпатах ночью ожидается + 7 + 12 градусов, а днем в Луганской, Донецкой областях и в Днепре с прилегающими районами местами вероятно до + 33 + 35 градусов?» — пишет на своей страничке в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, лето в Украине в большинстве областей начнется с + 24 + 30 градусов: «На Западе чуть ниже — до + 20 + 25 градусов. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей + 28 + 33 градуса, местами, как я уже сказала, ожидается до + 33 + 35 градусов».
А ситуацию с осадками в Украине синоптик сравнила с «какафонией». «Атмосферные фронты далекого северного циклона и некоторые фронта-мальки обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина-Сумщина-Харьковщина. Внимательно! Грозы могут сопровождаться шквалом и градом!» — прогнозирует Наталья Диденко.
Западные регионы, где последнее время шли сильные дожди, «получат очередную порцию влаги», однако 1−2 июня осадки будут чередоваться с солнечными прояснениями. Такая же ситуация будет в Одесской области — локальные дожди и грозы. Сухо и жарко будет на юге, востоке и на значительной части центра Украины.
«В Киеве на выходных существует вероятность дождя, но без длительных ливней. Температура воздуха в столице составит практически идеальные для уик-энда + 25 + 28 градусов», — прогнозирует синоптик.
Эксклюзивный материал с прогнозами читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Жаркий конец весны и температурные качели летом: прогноз погоды на ближайшие недели».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!