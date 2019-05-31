Парубий жестко ответил на скандальное интервью бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира (видео)

Политика

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий жестко отреагировал на скандальное интервью одного из ближайших бизнес-партнеров президента Зеленского — совладельца группы «Квартал 95» Бориса Шефира, в котором тот говорил о возможности договориться с Путиным, пересмотре закона об украинском языке, неоднозначно трактовал войну на Донбассе. С трибуны парламента Парубий заявил, что «реванш не пройдет» — отменить закон о языке, языковые квоты и декоммунизацию новому президенту не удастся.

«Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят в том, что необходимо отменить закон о языке, [языковые] квоты, декоммунизацию. К сожалению, это становится для них привычной политикой. Хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: Украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть!», — пообещал Парубий.

На скандальное интервью Бориса Шефира отреагировал и народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, к тому, что сказал бизнес-партнер Зеленского, нужно отнестись очень серьезно. Слова Шефира — это проверка общества на реакцию. Если украинцы промолчат и проглотят месседжи соучредителя «Квартала 95», то, по словам Арьева, будет масштабная сдача страны врагу.

«Стратегическое направление бизнес-партнер Зеленского очертил. Всем, кому Украина не просто территория, советую отнестись к этому крайне серьезно», — отметил нардеп.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский считает Россию агрессором. И намерен решать конфликт на Донбассе не прямыми переговорами с Путиным, а в нормандском формате, стремясь его расширить и привлечь Великобританию и США, как подписантов Будапештского меморандума.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, как команда президента Зеленского будет заканчивать войну на Донбассе.

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