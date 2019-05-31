- 13:03 «Оруэлл по-украински часть 2. Капитуляция — это мир» — блогер
- 12:59 «Заря» объявила об отставке главного тренера
- 12:59 Зеленский уволил главного следователя СБУ
- 12:51 Парубий жестко ответил на скандальное интервью бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира
- 12:48 Аваков не идет на выборы в Раду
- 12:26 Ребров взял под свое крыло футболиста «Шахтера»
- 12:25 Регина Тодоренко показала свадебное платье
- 12:23 Доллар и евро стремительно дорожают: чего ждать в ближайшие дни
- 12:14 Будет большой конфликт: в Украине рассказали, при каком условии Саакашвили пойдет войной на Зеленского
- 12:13 Атмосферные прыжки до головокружения: синоптик рассказала о погоде в первые выходные лета
- 11:51 1–2 июня в Киеве перекроют ряд дорог: с чем это связано
Парубий жестко ответил на скандальное интервью бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира (видео)
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий жестко отреагировал на скандальное интервью одного из ближайших бизнес-партнеров президента Зеленского — совладельца группы «Квартал 95» Бориса Шефира, в котором тот говорил о возможности договориться с Путиным, пересмотре закона об украинском языке, неоднозначно трактовал войну на Донбассе. С трибуны парламента Парубий заявил, что «реванш не пройдет» — отменить закон о языке, языковые квоты и декоммунизацию новому президенту не удастся.
«Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят в том, что необходимо отменить закон о языке, [языковые] квоты, декоммунизацию. К сожалению, это становится для них привычной политикой. Хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: Украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть!», — пообещал Парубий.
На скандальное интервью Бориса Шефира отреагировал и народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, к тому, что сказал бизнес-партнер Зеленского, нужно отнестись очень серьезно. Слова Шефира — это проверка общества на реакцию. Если украинцы промолчат и проглотят месседжи соучредителя «Квартала 95», то, по словам Арьева, будет масштабная сдача страны врагу.
«Стратегическое направление бизнес-партнер Зеленского очертил. Всем, кому Украина не просто территория, советую отнестись к этому крайне серьезно», — отметил нардеп.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский считает Россию агрессором. И намерен решать конфликт на Донбассе не прямыми переговорами с Путиным, а в нормандском формате, стремясь его расширить и привлечь Великобританию и США, как подписантов Будапештского меморандума.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, как команда президента Зеленского будет заканчивать войну на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!