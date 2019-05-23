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Политика

Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором: опубликовано видео

15:11 23 мая 2019 522
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Российскую Федерацию агрессором. Об этом он заявил во время выступления на IT-конференции iForum «Гарант инноваций: создаем будущее вместе», которая прошла в Киеве 23 мая.

«Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год. И мы с вами четко сможем увидеть, к чему стремиться. Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Перед этим в команде Зеленского заявили об инициировании референдума по вопросу о путях достижения мирных договоренностей с Россией. Это возмутило украинское общество.

Отметим, что в период предвыборной кампании кандидат в президенты Зеленский постоянно повторял, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться.

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