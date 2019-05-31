Украина

Войну затеяли, чтобы заработать денег и с той, и с другой стороны: главное из интервью Бориса Шефира

Совладелец группы «Квартал 95» Борис Шефир — один из немногих, кто остался «на хозяйстве» во время президентства Владимира Зеленского. Как известно, многие руководители «Квартала» и сценаристы стали членами команды Зе-президента и вошли в состав его Администрации или возглавили государственные ведомства.

Интервью Бориса Шефира изданию «Детектор медиа» вызвало огромный резонанс. Все дело в том, что тезисы, которые озвучивает совладелец «Квартала» выглядят весьма неоднозначно. В частности, Шефир выступает за отмену квот на использование украинского языка на ТВ и радио. Более того, бизнес-партнер президента надеется на то, что украинские компании в ближайшие годы смогут вернуться на российский рынок со своим медиа-продуктом.

«Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется», — говорит Борис Шефир и неоднократно повторяет эту мысль в ходе интервью.

«Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты — это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами», — объясняет свою позицию совладелец «Квартала».

Удивительно, но об агрессии Кремля против Украины в беседе он фактически не вспоминает. Дословная цитата: «Им (России — ред.) что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться».

При этом Шефир выступает за то, что войну нужно заканчивать. На уточняющий вопрос о том, нужно ли это делать на условиях страны-агрессора, он отвечает: «Ни в коем случае. У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход».

О возвращении территорий, тем временем, нет ни слова. Также почему-то умолчал Шефир и о российских войсках в Крыму и на Донбассе.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, как команда президента Зеленского будет заканчивать войну на Донбассе.

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