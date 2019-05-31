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У Зеленского открестились от слов Шефира
В прездентской администрации открестились от скандальных заявлений, сделанных во время интервью бизнес-партнером Владимира Зеленского, совладельцем группы «Квартал 95» Борисом Шефиром.
«Он (Шефир. — Ред.) выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента», — заявили в пресс-службе главы государства в ответ на запрос ВВС.
Также у Зеленского напомнили, что Борис Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии «Слуга народа», как не является ни штатным, ни внештатным советником президента. «С момента вступления Владимира Зеленского в должность Борис Шефир не общался с главой государства», — заявили в пресс-службе.
Напомним, что Борис Шефир выступает за отмену квот на использование украинского языка на ТВ и радио, надеется на возвращение украинских компаний на русский рынок и заявляет, что войну начали те, кто был материально в этом заинтересован. Его заявления вызвали широкий резонанс и критику.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя заявления Бориса Шефира, сказал, что у реваншистов будет под ногами «гореть земля».
А украинский финансист, блогер Сергей Фурса назвал интервью Шефира «Оруэлл по-украински часть 2. Капитуляция — это мир».
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