Украина

Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому "невмешательство", но дал им всего три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал руководству антикоррупционных органов «независимость» и «защиту от вмешательства» в их деятельность.

Об этом он заявил во время встречи с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

«Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи с руководством НАБУ и САП, где также подчеркивалось, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

При этом подчеркивается, что показателем способности антикоррупционных органов овечать на чаяния граждан будет «наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Артем Сытник пожаловался представителям миссии МВФ на постоянное сопротивление, которое приходится преодолевать на пути привлечения к ответственности за коррупцию высших должностных лиц государства.

Также сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) изменила обвинение по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, уменьшив сумму убытков вдвое.

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