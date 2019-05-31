"Поиск ответов сильно затянулся": Порошенко попенял Зеленскому на его молчание по ключевым вопросам

Политика

Петр Порошенко, чья партия «Европейская солидарность» идет на досрочные парламентские выборы, считает, что отсутствие личной позиции президента Украины Владимира Зеленского по ряду стратегических направлений порождает массу вопросов к новому руководству страны.

«Личная позиция главы государства по многим стратегическим вопросам не раскрыта во время кампании и до сих пор остается неизвестной. Это не добавляет ясности и уверенности ни нам, ни международным партнерам Украины, и порождает массу вопросов, поиск ответов на которые явно затянулся», — заявил он на съезде обновленной политсилы.

Петр Порошенко подчеркнул, что Россия не оставит Украину в покое и добавил, что новая власть может рассчитывать на поддержку его политсилы, если речь не пойдет о референдуме и примирении с РФ на ее условиях.

Не обошел он вниманием и недавнее интервью бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира об украинском языке, о сотрудничестве с Россией и том, кто развязал войну. Петр Порошенко отметил, что партнер президента говорил о необходимости отмены языковых квот на радио и телевидении и о том, что это мешает сотрудничеству с Россией. «Если вы хотите продавать — продавайте на украинском языке. Пусть учат», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского уже успели откреститься от заявлений, которые в интервью делал совладелец группы «Квартал 95» Борис Шефир, заявив, что тот «выразил исключительно собственное мнение», которое «не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента».

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