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Дочь Юлии Началовой будет жить в новой семье
После внезапной смерти 38-летней российской певицы Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой. Отец девочки, футболист Евгений Алдонин принимал активное участие в воспитании дочки, часто брал ее на выходные. В первое время после смерти Началовой он говорил, что Вере будет лучше с родителями Юли, которые в основном и занимались воспитанием внучки.
В недавнем интервью Алдонин неожиданно признался, что забрал Веру с свою новую семью. С женой они воспитывают сына Артема, которому в октябре исполнится три года.
«Да, я ее забрал в свою новую семью. Когда узнал о случившемся, был шокирован. Вы правильно сказали, это настоящая трагедия. Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», — сообщил Алдонин в интервью газете «Советский спорт».
Вера учится в музыкальной школе, играет на пианино и демонстрирует успехи. Но свою дальнейшую карьеру она с музыкой связывать не планирует. Девочка мечтает стать актрисой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сети показали пустующую квартиру Юлии Началовой. С жильем возникли проблемы. Бывший бойфренд Началовой Александр Фролов претендует на часть жилья.
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