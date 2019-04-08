Дочь Юлии Началовой впервые после смерти мамы выступила на сцене (видео)

Шоу-бизнес

Дочь внезапно ушедшей из жизни российской певицы Юлии Началовой 12-летняя Вера Алдонина впервые появилась на публике после смерти мамы. Дочку показал в сети ее отец, футболист Евгений Алдонин, опубликовав ее выступление в музыкальной школе. Вера в черном платье сыграла на рояле.

«Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!», — написал Алдонин в Instagram.

Напомним, Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой от второго брака с футболистом Евгением Алдониным. Пара поженилась в 2006 году и прожила вместе пять лет.

После смерти певица девочка осталась жить с бабушкой и дедушкой. Когда Юлия была в тяжелом состоянии в больнице, девочке не озвучивали серьезность ситуации и не сразу сообщили о смерти родного человека. Трагическую новость ей сообщил отец.

Девочка тяжело переживала уход мамы, но держалась мужественно. Отец Юлии Виктор Началов рассказывал, что она проплакала всю ночь. Но потом взяла себя в руки, не устраивала истерик и написала письмо маме.

«Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — говорил Началов.

Четыре года назад Алдонин снова женился, воспитывает сына и принимает активное участие в воспитании дочери.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что после смерти Юлии Началовой разгорелся скандал вокруг фильма о ней.

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