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Дочь Юлии Началовой впервые после смерти мамы выступила на сцене (видео)
Дочь внезапно ушедшей из жизни российской певицы Юлии Началовой 12-летняя Вера Алдонина впервые появилась на публике после смерти мамы. Дочку показал в сети ее отец, футболист Евгений Алдонин, опубликовав ее выступление в музыкальной школе. Вера в черном платье сыграла на рояле.
«Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!», — написал Алдонин в Instagram.
Напомним, Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой от второго брака с футболистом Евгением Алдониным. Пара поженилась в 2006 году и прожила вместе пять лет.
После смерти певица девочка осталась жить с бабушкой и дедушкой. Когда Юлия была в тяжелом состоянии в больнице, девочке не озвучивали серьезность ситуации и не сразу сообщили о смерти родного человека. Трагическую новость ей сообщил отец.
Девочка тяжело переживала уход мамы, но держалась мужественно. Отец Юлии Виктор Началов рассказывал, что она проплакала всю ночь. Но потом взяла себя в руки, не устраивала истерик и написала письмо маме.
«Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — говорил Началов.
Четыре года назад Алдонин снова женился, воспитывает сына и принимает активное участие в воспитании дочери.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что после смерти Юлии Началовой разгорелся скандал вокруг фильма о ней.
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