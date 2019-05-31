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Узнику Кремля Грибу не оказывают медицинскую помощь в СИЗО и не пускают к нему адвоката
К украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого суд в Ростове-на-Дону в марте этого года приговорил к шести годам колонии общего режима, не пустили адвоката. Об этом защитник Марина Дубровина рассказала «МБХ медиа».
«Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там весь день, но безрезультатно — говорят, все занято, не могут пустить», — сказала она.
По ее словам, Грибу по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается. Политузник страдает хроническими заболеваниями — портальной гипертензией, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
Сейчас Гриб находится в СИЗО-4 Ростова-на-Дону.
Напомним, Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 года в белорусском городе Гомель. Гриб познакомился с девушкой во «ВКонтакте» и в переписке с ней обсуждал ситуацию в Украине. На встречу с девушкой его выманили сотрудники ФСБ РФ. В России Гриба обвинили в подготовке теракта. По версии следствия, Гриб является сторонником запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО. Сам Гриб вину не признал. Сразу после приговора Гриб объявил голодовку.
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