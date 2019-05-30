Официально: Зеленский впервые созывает СНБО, названа причина

Украина

Президент Владимир Зеленский принял решение созвать заседание Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) для рассмотрения проблем в угольной отрасли. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

«Произошло большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», — сказал Владимир Зеленский во время брифинга во Львовской области, где в Сокольском районе на шахте «Лесная» в результате аварии погибли два горняка.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также заявил, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. «Уже принято решение выделить по 100 тысяч гривен», — сказал Зеленский. Кроме того, президент отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Напомним, что в ночь на 29 мая в результате обвала породы на шахте «Лесная» погибли два горняка. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны Украины. Кроме того, Вячеслав Штучный стал первым заместителем начальника Управления государственной охраны. Также глава государства назначил Максима Донца заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны.

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