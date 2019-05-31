СНБО дал Гройсману 10 дней на решение проблем в энергетике

Политика

Первое заседание обновленного состава СНБО, состоявшееся 31 мая, было проведено в новом формате и не может считаться полноценным. Об этом в комментарии журналистам сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его словам, на заседании президент Зеленский сообщил об итогах поездки во Львовскую область, где при обвале на шахте погибли два горняка. Поэтому Кабинет Министров получил поручение в течение ближайших 10 дней предложить варианты решения приоритетных проблем в энергетической сфере.

Кроме того, обсуждалась ситуация на энергорынке, которая может осложниться в связи с ограничением поставок нефти и дизтоплива из РФ со 2 июня.

В настоящее время начата подготовка к полноценному заседанию Совета, которое решено посвятить войне на востоке, второе же заседание снова посвятят проблемам в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, в который вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Напомним, 31 мая были обнародованы и указы Зеленского о кадровых перестановках в руководстве СБУ.

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