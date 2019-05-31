"Феофанию" оставят больницей для избранных: Кабмин не поддержал Супрун

Здоровье

Правительственный комитет 30 мая решил поддержать законопроект, в соответствии с которым из общего процесса трансформации системы здравоохранения в Украине будут выведены медицинские заведения, которые подчиняются Государственному управлению делами и Национальной академии медицинских наук. Напомним, в настоящее время рассматривается вариант передачи больницы «Феофания» в сферу управления Государственного комитета по делам ветеранов.

В Министерстве здравоохранения тем временем настаивают на необходимости создаения единого медицинского пространства в Украине. А это означает, что все ведомственные медицинские заведения, включая клиническую больницу «Феофания» и заведения Национальной академии медицинских наук, должны начать работать по принципу «деньги ходят за пациентом».

В рамках этой системы уже в 2020 году любой пациент с направлением от своего семейного врача или педиатра, а не с удостоверением депутата, сможет попасть в избранную им клинику.

«Мы видим, что не все готовы к конкуренции за пациента. Удобнее быть «больницей для своих», получать финансирование не за лучшие результаты, а путем близости к «кому нужно», — прокомментировал решение правительственного комитета замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк

По его словам, в МОЗ настаивают, что все медицинские учреждения, в т. ч. ведомственные, должны изменить свой статус, и быть преобразованными в казенные или коммунальные некомемрческие предприятия, заключив договоры с Национальной службой здравоохранения.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности возглавить Минздрав, только если в составе правительства не окажется противников преобразований.

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