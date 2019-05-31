Украина

В Киеве состоится марш в поддержку украинских пленников: организаторы выдвинули условия власти

В сети анонсировали проведение 1 июня в Киеве марша за освобождение украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Сбор участников марша назначен на 12:00 у памятника Шевченко в центре Киева.

В числе требований родных заложников, правозащитников и общественных активистов к представителям власти:

введение должности Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля;

создание Координационного Совета по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля;

публичная поддержка законопроекта «О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами», регламентирующего статус заложника и гарантирующего государственную поддержку заложникам и их семьям;

публичная поддержка проекта изменений в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также приводит положения о военных преступлений в соответствии с международным правом.

Напомним, в четверг, 30 мая, президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного Крыма, а также содержатся в подвалах боевиков «ДНР» и «ЛНР», а 27 мая президент побывал в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.



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