26.63 / 26.95 29.59 / 30.06
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве состоится марш в поддержку украинских пленников: организаторы выдвинули условия власти

22:24 31 мая 2019 53
В Киеве состоится марш в поддержку украинских пленников: организаторы выдвинули условия власти
Инф. «ФАКТОВ»

В сети анонсировали проведение 1 июня в Киеве марша за освобождение украинских политзаключенных в Российской Федерации.
Сбор участников марша назначен на 12:00 у памятника Шевченко в центре Киева.

В числе требований родных заложников, правозащитников и общественных активистов к представителям власти:

  • введение должности Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля;
  • создание Координационного Совета по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля;
  • публичная поддержка законопроекта «О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами», регламентирующего статус заложника и гарантирующего государственную поддержку заложникам и их семьям;
  • публичная поддержка проекта изменений в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также приводит положения о военных преступлений в соответствии с международным правом.

Напомним, в четверг, 30 мая, президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного Крыма, а также содержатся в подвалах боевиков «ДНР» и «ЛНР», а 27 мая президент побывал в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины