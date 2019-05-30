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Зеленский встретился с родными узников Кремля и попавших в плен на Донбассе
В четверг, 30 мая, президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного Крыма, а также содержатся в подвалах боевиков «ДНР» и «ЛНР».
«Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались», — обратился Владимир Зеленский к участникам встречи.
Президент подчеркнул важность усилий власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.
«Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой», — заявил Зеленский.
На встрече поднимался вопрос необходимости принятия закона о статусе военнопленных.
Перед этим глава государства провел встречи и совещания с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчак, а также с участниками переговорного процесса в Минске от Украины, где ему передали списки заложников и «пропавших» на Донбассе и в России украинцев.
Напомним, 27 мая президент Зеленский побывал в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
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