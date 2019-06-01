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Amnesty International запускает срочную акцию, чтобы спасти Бекирова
Правозащитная организация Amnesty International запускает срочную акцию, чтобы спасти жизнь крымского татарина Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в аннексированом Крыму. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Украине.
«После последнего визита 24 мая его адвокат сообщил о серьезном ухудшении здоровья Эдема Бекирова, что вызвало обеспокоенность его жизнью», — говорится в тексте на сайте Amnesty International.
Напомним, что Бекиров был задержан в Симферополе российскими спецслужбами 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный суд РФ в Крыму его арестовал. Активиста обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). 14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов. 28 мая адвокат украинского политзаключенного Эдема Бекирова рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года у находящегося в СИЗО в оккупированном Симферополе Эдема Бекирова российские тюремщики отобрали протез и костыли. После этого инвалид I группы с ампутированной ногой практически лишился возможности передвигаться.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..