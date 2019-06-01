Солнце и дожди: синоптики дали прогноз погоды на первые выходные лета

Украина

Суббота, 1 июня, порадует солнцем большую часть Украины. Грозы и дожди в первый день лета возможны только на Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, юге Подолья, части регионов центра и северо-востока страны. Дневные температуры на западе поднимутся до 20—25 градусов, сообщили «ФАКТАМ» в Украинском Гидрометцентре.

Синоптическая карта Украины на 1 июня

В воскресенье, 2 июня, температура на западе Украины продолжит подниматься, а осадки опять прогнозируются почти по всей территории страны — кроме Крыма, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Синоптическая карта Украины на 2 июня

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какие температурные перепады ожидают украинцев в первые дни лета.



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