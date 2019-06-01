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Жертвы креатива: в детском саду обустроили грядки в виде гробов (фото)
В Ивано-Франковске разгорается скандал из-за необычного дизайна грядок, обустроенных на территории нового детского сада «Вышиванка», открытого в микрорайоне Пасична.
Грядки, на которых дети вместе с воспитателями высадили зелень и капусту, «украшены» деревянными бортиками. При этом грядки имеют четкую геометрическую форму, напоминающую… гробы.
В соцсетях пользователи отмечают, что изначально композиция грядок должна была напоминать солнце с лучами, однако «что-то пошло не так».
Напомним, «ФАКТЫ» писали о случае избиения ребенка воспитательницей в детском саду Запорожья. Сама женщина объяснила, что нее «просто не выдержали нервы».
Фото интернет-издания Фіртка
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!