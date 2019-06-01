Украина

Жертвы креатива: в детском саду обустроили грядки в виде гробов (фото)

В Ивано-Франковске разгорается скандал из-за необычного дизайна грядок, обустроенных на территории нового детского сада «Вышиванка», открытого в микрорайоне Пасична.

Грядки, на которых дети вместе с воспитателями высадили зелень и капусту, «украшены» деревянными бортиками. При этом грядки имеют четкую геометрическую форму, напоминающую… гробы.

В соцсетях пользователи отмечают, что изначально композиция грядок должна была напоминать солнце с лучами, однако «что-то пошло не так».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о случае избиения ребенка воспитательницей в детском саду Запорожья. Сама женщина объяснила, что нее «просто не выдержали нервы».

Фото интернет-издания Фіртка

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