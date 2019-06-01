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Усик свидетель: Джошуа проиграл Руису на взвешивании 9 кг (видео)
В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Йорке пройдет бой между обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) и Энди Руисом из Мексики (31 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).
Накануне поединка на знаменитой арене Madison Square Garden состоялась обязательная церемония взвешивания боксеров. Весы под чемпионом, который будет защищать свои титулы, показали 112,4 кг, в то время как его соперник оказался сразу на девять килограммов тяжелее — 121,5 кг.
Отметим, что внимательными зрителями процедуры взвешивания были готовящийся к дебюту в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик, а также его промоутер Александр Красюк и менеджер Эгис Климас, поделившиеся совместной фотографией в Instagram.
Добавим, что за предстоящий бой Джошуа получит гонорар в размере 25 миллионов долларов, в то время как банковский счет Руиса пополнится на сумму в семь миллионов в американской валюте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе между Джошуа и Руисом.
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