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Елизавета II в лазурном наряде посетила скачки в Эпсоме, но ее лошадь Секстант не смогла прийти первой (фото)

Британская королева Елизавета II традиционно посетила скачки в Эпсоме. Она прибыла в лазурного цвета пальто и такого же оттенка шляпке — несмотря на почти 29-градусную жару. Впрочем, пальто королева позже сняла, оставшись в цветастом сине-желтом платье.

93-летняя монархиня была в отличном настроении и эмоционально реагировала на происходящее, наблюдая за Эпсомским Дерби с трибуны. Ее лошадь по кличке Секстант была в числе фаворитов — после того, как одержала победу в мае на скачках в Аскоте. Однако, как пишет Daily Mail, на этот раз конь подвел свою венценосную хозяйку и пришел к финишу только четвертым. Впрочем, Ее Величество не слишком расстроилась.

Королева за последние 31 год заработала 7,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 10 миллионов долларов) на победах своих скаковых лошадей, которые приходили первыми в 534 забегах. При этом пока что ни одна из королевских лошадей еще не побеждала в Эпсоме.

Сама Елизавета ездит верхом с шестилетнего возраста. И до сих пор позволяет себе время от времени верховые прогулки.

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