"Чемоданов нет": Матиос высказался о возможности отставки

Политика

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не намерен уходить в отставку с поста военного прокурора. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Первое, никогда не чувствовал себя „на чемоданах“, потому что, первое, нет причины, второе, нет тренда, третье, военный устав, предусматривающий чемоданы, — это бегство или дезертирство», — отметил он.

По словам военнного прокурора, он имеет до октября 2019 года военный контракт.

«Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть, и, будучи сознательным украинцем, придется продлить контракт и служить дальше. А наличие военного контракта обязывает меня быть там, где есть, где назначено. Чемоданов нет. Я, наверное, буду самым крайним из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность в жертву настоящему или в жертву врагу», — отметил Матиос.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный военный прокурор Украины опубликовал в Facebook видео, где военных прокуроров сравнили с армией дотракийцев и Безупречных из сериала «Игра престолов».

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