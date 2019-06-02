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Позывной «Кихот»: умер один из командиров артиллерии полка «Азов»
2 июня скончался бывший боец полка «Азов» замкомандира по применению артиллерии Игорь Прозапас (позывной «Кихот»).
Игорь Прозапас — по специальности историк. В 2013—2014 годах он был активным участником Революции Достоинства, а потом пошел добровольцем на фронт. В 2015 году Игорь Прозапас влился в ряды «Азова».
«Был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров. „Кихот“ занимал должность заместителя командира „Азова“ по применению артиллерии. Под авторством друга „Кихота“ вышло несколько научных статей, например, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте», — вспоминают в «Азове» о своем побратиме.
Старший брат Игоря Валерий Прозапас опубликовал фотографию героя.
Напомним, в мае в результате вражеских обстрелов на Донбассе ВСУ понесли новые потери. 24 мая погиб военный 53-й бригады.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!