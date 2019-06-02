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Украина

Позывной «Кихот»: умер один из командиров артиллерии полка «Азов»

21:13 2 июня 2019 479
прозапас игорь
Инф. «ФАКТОВ»

2 июня скончался бывший боец полка «Азов» замкомандира по применению артиллерии Игорь Прозапас (позывной «Кихот»).

прозапас

Игорь Прозапас — по специальности историк. В 2013—2014 годах он был активным участником Революции Достоинства, а потом пошел добровольцем на фронт. В 2015 году Игорь Прозапас влился в ряды «Азова».

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«Был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров. „Кихот“ занимал должность заместителя командира „Азова“ по применению артиллерии. Под авторством друга „Кихота“ вышло несколько научных статей, например, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте», — вспоминают в «Азове» о своем побратиме.

Старший брат Игоря Валерий Прозапас опубликовал фотографию героя.

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Напомним, в мае в результате вражеских обстрелов на Донбассе ВСУ понесли новые потери. 24 мая погиб военный 53-й бригады.

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