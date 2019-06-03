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Гаага ждет: стало известно, когда суд ООН рассмотрит возражения России по иску Украины
В понедельник, 3 июня, Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску «Украина против России». Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.
Она напомнила, что иск от 2017 года касается применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
«В 10 утра суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу», — написала Зеркаль.
Она добавила, что большинство украинских материалов будет обнародован на сайте суда уже в понедельник.
«Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику», — отметила замминистра.
По ее словам, в МИД морально готовы к очередной порции российской пропаганды во время выступления представителей РФ в понедельник.
«Несмотря на то, что наша делегация намного меньше российской, она состоит из проверенных временем представителей МИД, СБУ, ГПУ, которые непосредственно расследуют дела о катастрофе МН17, террористических актах в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечивающих предоставление международно-правовой помощи и участвовавших во всех переговорах с русскими по этим вопросам», — написала Зеркаль.
Как известно, Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года. В апреле того же года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказывая России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа, обеспечить доступ к образованию на украинском языке, и не обострять спор. Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в суд ООН в сентябре 2018 года. 14 января 2019 года Украина передала в Международный суд ООН письменные замечания и позицию в ответ на возражения России об отсутствии у Суда ООН юрисдикции рассматривать межгосударственный спор.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял решение по поводу украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море в ноябре прошлого года. Трибунал потребовал от России освободить украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Также от Москвы требуется освободить 24 пленных украинских моряков.
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