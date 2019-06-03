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"Страдать не буду": Познер отреагировал на попадание в "Чистилище" Миротворца
Российский журналист Владимир Познер спокойно отнесся к тому, что после поездок в оккупированный Крым попал в базу «Чистилище» сайта «Миротворец. Познер признает, что действительно посещал полуостров с нарушением установленных Украиной правил: не через украинские пункты пропуска, а самолетом с российской территории.
«18 или 19 апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса „ТЭФИ-Капитал“, финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список», — объяснил Познер.
Врагом Украины Познер себя не считает. «Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», — заявил Познер.
Из комментария Познера стало понятно, что у него очень туманные представления о принципе работы базы «Чистилище» на «Миротворце». Украинские пограничники пользуются списком «Миротворца» при проверке прибывающих в Украину, но попадание в базу не означает автоматический запрет на въезд. Окончательное решение принимают СБУ или руководство Госпогранслужбы.
Напомним, в российском МИД из-за решения по Познеру оскорбились намного сильнее, чем сам Познер. Так, спикер МИД Мария Захарова требовала объяснений от руководства Украины и намекала, что нужно осудить авторов инициативы.
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