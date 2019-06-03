Ярош обвинил Зеленского в потере Крыма: сделано громкое заявление

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Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, который ранее посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не унижать украинцев, считает, что «кварталовцы» приложили свою руку к оккупации украинских территорий.
«Считаю, что „95 квартал“ — один из создателей оккупации Крыма и Донбасса», — заявил Дмитрий Ярош в интервью «Обозревателю» и добавил, что их передачи постоянно унижали Украину и формировали через массмедиа «сознание ваты, которая кричала «Путин, приди».
Он обратил внимание на то, что украинские лидеры зачастую страдают «малороссийской хохлацкой позицией». «Они торгуют с Россией. Они сериалы „Сваты“ вместе снимают — абсолютно дебильные, кстати», — отметил Ярош и добавил, что в сознании людей украинец формировался как «хохол-малоросс».
«Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас. И Владимир Зеленский, как руководитель „95 квартала“, непосредственно ответственный за то поражение. Потому, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса — это поражение безусловно. И это он, именно он завел российские войска, именно он — один из тех, кто подготовил оккупацию Это факт. Пусть даже делал это несознательно», — заявил командующий Украинской добровольческой армией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Ярош назвал два фактора, которые могут способствовать развалу России: активные мусульмане и постоянные конфликты между центром РФ и регионами.
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