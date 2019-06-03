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Автор скандального видео об оккупации Украины Румынией сделал неожиданное заявление
Автор видео об аннексии Румынией части Украины, из-за которого главный военный прокурор Анатолий Матиос инициировал срочное совещание руководителей силовых структур страны, заявил, ролик является шуткой. Об этом он сообщил в своем втором видео, опубликованном в YouTube, под названием «Romanian — Ukrainian War Part II». Об этом сообщает InfoResist.
В ролике показаны кадры украинской природы, фото Матиоса, танцующие пары в Киеве и надпись: «Улыбнитесь, друзья. Это того стоит».
Автор также обратился к военному прокурору и пообещал пригласить его выпить, когда тот будет в Румынии.
«Вы мой самый большой фанат. Хочу поблагодарить вас. Не волнуйтесь, мистер Анатолий. Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину. Если вы придете в Румынию, то я вас приглашу немного выпить со мной», говорится в ролике.
Как сообщали «ФАКТЫ», исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прокомментировал видео об оккупации Румынией некоторых территорий Украины в 2022 году.
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