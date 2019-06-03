Скандальное видео об оккупации Украины Румынией: появилась реакция СБУ

Украина

В СБУ отреагировали на провокационный ролик, на котором показан захват Румынией Черновицкой области Украины, план которого напоминает аннексию Россией украинского Крыма.

Так, первый замглавы СБУ Иван Баканов заявил, что «проблемы есть не только с этим роликом, есть проблемы и в других регионах», передает InfoResist. Также руководитель спецслужбы сообщил, что обо всех проблемах расскажет на собрании, чтобы все правоохранительные органы «принимали общее решение».

Впрочем, по его словам, излишнее внимание к подобным вещам становится «мощным поводом», чтобы о ролике узнали многие. «В этих вопросах нужно больше учитывать, нужно ли комментировать такие вещи или просто эффективно на них реагировать», — заявил Баканов во время брифинга.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ заинтересовалось черновицкими сторонниками «Великой Румынии». Представители одной из общественных организаций распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства.





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