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Хорошо дома: Потап и Настя Каменских воссоединились после недолгой разлуки (фото)
Звездные молодожены Потап и Настя Каменских, которым пришлось ненадолго расстаться после медового месяца в Турции, снова счастливы вместе. Продюсер и певица опубликовали в своих соцсетях фото, на котором они позируют возле своего дома на зеленой лужайке с элементом декорации их свадьбы — красным медведем. «Медведь нашел свой бриллиант», — так писали жених и невеста на зашифрованных пригласительных.
«Хорошо дома», — подписал снимок Потап, который позирует в шортах, с полотенцем на плечах. В руках он держит домашнего любимца. Настя одета в спортивные шорты и белую футболку. Очевидно, парочка провела домашнюю тренировку. Они вместе активно занимаются спортом, даже во время отдыха выходили на пробежку и занимались в спортзале.
Напомним, Потап и Настя отправились в романтичное путешествие на частном самолете. На турецком курорте они провели всего неделю, а затем отправились каждый по своим делам. У Потапа было запланировано выступление в Одессе. Настя посетила концерт Дмитрия Монатика на «Олимпийском».
«ФАКТЫ» также писали о том, что Потап и Настя после свадьбы провели неделю в роскошном отеле в Кемере. Счастливая пара делилась с поклонниками романтичными фото в объятиях друг друга, Потап показывал шикарную фигуру Насти в купальнике.
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