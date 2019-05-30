Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Потап и Настя демонстрируют свои чувства на отдыхе (фото)

Звездные молодожены Потап и Настя, которые официально стали мужем женой, больше не скрывают своих нежных чувств. Счастливые и влюбленные, они наслаждаются медовым месяцем в элитном отеле в Турции и радуют поклонников новыми снимками. Новоиспеченные супруги публикуют в социальных сетях яркие снимки в объятиях друг друга, демонстрируя, как они счастливы.

На новых фото парочка позирует на красивой зеленой поляне с бокалами в руках. Настя одета в белое платье-рубашку, Потап — белых шортах и футболке. Они смеются и нежно прижимаются лицами.

«В голове и сердце только радость и счастье и ❤️, пытаюсь работать, но совершенно не получается — не хочу, живу, смеюсь, люблю @kamenskux», — написал Потап под семейным фото.

Поклонников, которые с большим интересом следили за красивой свадьбой Потапа и Насти, не перестают осыпать их комплиментами.

«Если будет номинация лучшая пара года — вы в ней первые», «Сколько же нежности», «Нельзя быть такими идеальными», «Светитесь счастьем. Какие вы милашки», «Котята», «Такие счастливые», «Няшки-милашки, половинки одного целого», «Прям видно как вы кайфуете друг от друга», — пишут поклонники пары в комментариях.

Ранее Настя показала соблазнительную фигуру в купальнике, а Потап опубликовал эксклюзивные фото со свадьбы.

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