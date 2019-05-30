- 14:58 В украинской армии отменят звания прапорщиков
- 14:54 Зверское убийство ребенка под Житомиром: родителей сожженной девочки взяли под стражу
- 14:53 Удар по психике: в сети обсуждают видео с Путиным и рыдающей девочкой
- 14:48 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 14:39 Крушение вертолета в Ровенской области: появились фото погибших военных
- 14:35 Созданы друг для друга: Потап и Настя демонстрируют свои чувства на отдыхе
- 14:26 Смертельное ДТП под Киевом: водитель сбил женщину и уехал пить водку
- 14:14 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 14:13 Зеленский просит Раду уволить Климкина, Полторака и Грицака
- 14:03 Трагедия в Будапеште: капитаном одного из кораблей оказался украинец
Созданы друг для друга: Потап и Настя демонстрируют свои чувства на отдыхе (фото)
Звездные молодожены Потап и Настя, которые официально стали мужем женой, больше не скрывают своих нежных чувств. Счастливые и влюбленные, они наслаждаются медовым месяцем в элитном отеле в Турции и радуют поклонников новыми снимками. Новоиспеченные супруги публикуют в социальных сетях яркие снимки в объятиях друг друга, демонстрируя, как они счастливы.
На новых фото парочка позирует на красивой зеленой поляне с бокалами в руках. Настя одета в белое платье-рубашку, Потап — белых шортах и футболке. Они смеются и нежно прижимаются лицами.
«В голове и сердце только радость и счастье и ❤️, пытаюсь работать, но совершенно не получается — не хочу, живу, смеюсь, люблю @kamenskux», — написал Потап под семейным фото.
Поклонников, которые с большим интересом следили за красивой свадьбой Потапа и Насти, не перестают осыпать их комплиментами.
«Если будет номинация лучшая пара года — вы в ней первые», «Сколько же нежности», «Нельзя быть такими идеальными», «Светитесь счастьем. Какие вы милашки», «Котята», «Такие счастливые», «Няшки-милашки, половинки одного целого», «Прям видно как вы кайфуете друг от друга», — пишут поклонники пары в комментариях.
Ранее Настя показала соблазнительную фигуру в купальнике, а Потап опубликовал эксклюзивные фото со свадьбы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»