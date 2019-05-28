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Сладкая парочка: молодожены Потап и Настя показали новые фото с медового месяца
Счастливые звездные молодожены Потап и Настя наслаждаются медовым месяцем в элитном отеле в Турции. Новоиспеченные муж и жена не скрывают своих нежных чувств и делятся трогательными снимками в сети. Потап с удовольствием фотографирует Настю в купальнике, а также влюбленные позируют вместе. На фото молодожены нежничают и обнимаются.
В сети сладкая парочка показала и милое видео. «Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода, и как обнимаются Потап и Настя», — говорится в подписи.
Поклонники засыпали пару комплиментами и поздравлениями, желают счастья и деток.
Напомним, на отдых в Кемер они отправились на частном самолете. На отель тоже денег не пожалели. Они остановились в фешенебельном Maxx Royal Kemer Resort. Это один из самых дорогих отелей на побережье. Он расположен в национальном живописном парке, окружен горами и тихими бухтами. Отель располагает тремя собственными пляжами с мальдивским песком. Неделя отдыха в таком отеле может обойтись почти в 500 тысяч гривен.
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