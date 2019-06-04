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Как стало известно, на банкете в Букингемском дворце в честь президента США Дональда Трампа и его супруги в числе 170 гостей присутствовала и предполагаемая «любовница» принца Уильяма — Роуз Ханбери, маркиза Чамли.

Ранее в британской прессе появились слухи о том, что Кейт Миддлтон рассорилась со своей подругой и соседкой Роуз, которая проживает вместе с мужем и детьми недалеко от имения Кембриджей Анмер-Холл в Норфолке. Сначала появились сообщения о том, что дамы соперничают за первенство в округе. Однако потом в ряде СМИ прошла информация, что причиной раздора якобы стало то, что Ханбери увлекся Уильям. Утверждалось, что принц непозволительно близко сдружился с ней, когда Кейт была беременна третьим ребенком. Уильяму удалось отбиться от обвинений жены в измене и усыпить ее подозрения, но Миддлтон настояла на том, чтобы приятельские отношения между двумя супружескими парами были пресечены.

Тем не менее 35-летняя аристократка и бывшая модель Роуз и ее 58-летний муж Дэвид Роксэведжа, маркиз Чамли, были приглашены на банкет. Маркиз является лордом великим камергером и играет большую церемониальную роль при дворе. Поэтому обойти супругов приглашением было никак нельзя.

Кейт и Роуз на банкете не общались. Так что, слухи об их ссоре, похоже, все же правдивы. Хотя ее причина все еще остается под вопросом.

Как пишет издание Daily Mail, маркиза Чамли сидела довольно далеко от герцогини Кембриджской — ближе к принцу Уильяму. А место маркиза Чамли было недалеко от Кейт — возле герцогини Глостерской.

Роуз в белом

Маркиз Чамли и герцогиня Глостерская

Кейт Миддлтон

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