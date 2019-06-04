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Деликатный принц: Гарри пообщался с Иванкой Трамп и держался подальше от ее папы
Вчера, 3 июня, начался трехдневный визит американского президента Дональда Трампа в Великобританию. Днем его и первую леди США, 49-летнюю Меланию Трамп, ждала встреча с членами королевской семьи в Букингемском дворце, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
К встречающим американского гостя присоединился и 34-летний принц Гарри, но, казалось, он избегал беседы с президентом США.
Все внимание герцога Сассекского досталось его дочери, 37-летней Иванке Трамп, которая помогает отцу в работе и участвует во многих его официальных встречах. Для встречи с королевой Иванка выбрала белый костюм от Alessandra Rich, шляпку и светлые туфли.
Она и ее супруг, 38-летний Джаред Кушнер, выполняющий обязанности старшего советника президента Трампа, осмотрели экспонаты из коллекции королевы Елизаветы II. В какой-то момент к ним ненадолго присоединился принц Гарри. Его супруги Меган Маркл рядом не было, так как она находится в декретном отпуске.
Напомним, что именно о Меган Маркл Дональд Трамп говорил с журналистами накануне приезда в Лондон. Представители theSunнапомнили политику, что Меган нелестно отзывалась о нем во время его предвыборной кампании, называла Трампа женоненавистником и собиралась голосовать за кандидата от демократов — Хиллари Клинтон.
«Что сказать, я этого не знал. Я не знал, что она такая злобная», — ответил тогда Трамп. Правда, при этом президент США добавил, что считает Меган «очень хорошей американской принцессой» и рад видеть ее членом королевской семьи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп едва не попал впросак, не узнав собственный подарок королеве Великобритании Елизавете II, который презентовал ей годом ранее.
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