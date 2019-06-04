Политика

Нужен компромат на Байдена: стало известно, зачем Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может произойти после саммита G20. Об этом заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен.

«Сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть с мертвой точки сложный, в том числе и для них, вопрос», — сообщил он.

По словам советника одним из катализаторов этой встречи стало расследование против украинской газовой компании Burisma Holdings, сообщает радио «Свобода».

«В этом деле фигурирует сын Джо Байдена. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа», — считает Тизенгаузен.

Как писали «ФАКТЫ», встреча президента Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным все время откладывается, так как российская сторона саботирует встречу.

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