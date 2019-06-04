26.83 / 27.18 29.96 / 30.54
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Полицейского, убившего мальчика, арестовали на 60 дней

11:20 4 июня 2019 141
Полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

Голосеевский райсуд Киева 4 июня начал избирать меру пресечения для двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, когда он играл на своем дворе в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Лейтенанту Ивану Приходько, которому инкриминируют летальный выстрел, суд избрал содержание под стражей на 60 дней.

В прокуратуре решили настаивать на содержании обоих подозреваемых под стражей. Каждому из двух задержанных полицейских меру пресечения решили выбирать отдельно.

Прокуроры утверждают, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, осуществлял лейтенант Иван Приходько.

В то же время, адвокаты Приходько настаивали, что недоказанным является умысел убить мальчика, поэтому дело нельзя переквалифицировать на умышленное убийство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины