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Полицейского, убившего мальчика, арестовали на 60 дней
Голосеевский райсуд Киева 4 июня начал избирать меру пресечения для двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, когда он играл на своем дворе в Переяславе-Хмельницком Киевской области.
Лейтенанту Ивану Приходько, которому инкриминируют летальный выстрел, суд избрал содержание под стражей на 60 дней.
В прокуратуре решили настаивать на содержании обоих подозреваемых под стражей. Каждому из двух задержанных полицейских меру пресечения решили выбирать отдельно.
Прокуроры утверждают, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, осуществлял лейтенант Иван Приходько.
В то же время, адвокаты Приходько настаивали, что недоказанным является умысел убить мальчика, поэтому дело нельзя переквалифицировать на умышленное убийство.
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