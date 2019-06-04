Украина

Полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого, ужесточили статью: что им теперь грозит

Двоим полицейским, которых подозревают в причастности к убийству 5-летнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, сообщили об изменении подозрения.

Как сообщают в Государственном бюро расследований, подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия) и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение) после смерти мальчика в больнице изменили на подозрение по п 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. «Это — подозрение в умышленном убийстве, то есть в противоправном причинении смерти другому человеку, а именно малолетнему ребенку, совершенном по предварительному сговору группой лиц», — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 4 июня, работники полиции подозреваются по двум статьям: в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В Голосеевский районный суд города Киева, где избирают меру пресечение подозреваемым, направлено ходатайство взятии их под стражу на два месяце без права выйти под залог. «В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение», — добавляют в ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у стен МВД состоялась акция протеста, участники которой требовали жесткого наказания для полицейских, застреливших пятилетнего ребенка.

Также сообщалось, что из-под здания МВД убрали игрушки и лампадки, которые участники акции протеста оставили там в память об убитом Кирилле.



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