Война исчезла: в Раде указали на тревожный поворот повестки дня в Украине

Украина

Во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, назвал тему украинских политзаключенных и военнопленных, которую озвучила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, «минуткой политической агитации».

Об этом сообщает народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. «На фразу первого вице-спикера (Ирины Геращенко. — Ред,) о том, что «тема заложников и политзаключенных, военнопленных, должна быть ключевой», представитель президента в ВР Стефанчук в итоге заявил (цитата): «Я пропущу эту минутку политической агитации и начну с вопросов, которые по-настоящему волнуют нас».

Говоря о последних событиях и заявлениях в Украине, парламентарий добавил: «СНБО — энергетика, СБУ — контрабанда… Да, это очень важно и актуально. Хорошо, что это обсуждается. Плохо, что война исчезла. Ее нет. Она испарилась».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Руслан Стефанчук заявил, что партии «Слуга народа» «однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность», но если ей придется объединяться с другими политсилами, то в коалицию готовы брать тех, кто готов объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

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