Мир

Крушение в Будапеште: тело погибшего корейского туриста обнаружили в 100 километраx от места трагедии (фото, видео)

В Будапеште, где на Дунае 29 мая судно столкнулось с прогулочным катером, который перевернулся и пошел ко дну, спасателям удалось обнаружить тела нескольких погибших туристов.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Index. hu, спасатели нашли тело погибшего туриста из Кореи на расстоянии более 100 километров вниз по течению реки от Будапешта. Погибшему, чье имя не сообщается, около 60 лет.

Также водолазы достали из воды тело женщины, которое обнаружили среди обломков прогулочного теплохода, лежащих на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария.

Проведению поисковых работ мешает плохая погода, дожди и сильное течение. Не исключено, что тела многих погибших все еще находятся на затонувшем теплоходе. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», капитаном речного теплохода «Viking Sygin», который столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту, оказался гражданин Украины.

Также сообщалось, что капитана-украинца Юрия С. задержала венгерская полиция. Его допросили на следующее утро после столкновения судов на Дунае рядом со зданием венгерского парламента. Сначала Юрию не предъявляли никаких обвинений. Теперь его подозревают в халатности, которая привела к гибели людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter