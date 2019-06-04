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Звезда фильмов "Тор" и "Мстители" Крис Хемсворт уходит из кино (фото)
Знаменитый актер Крис Хемсворт, исполнитель роли Тора в популярных фильмах серии «Тор» и «Мстители», объявил, что уходит из кино. Как пишет издание The Mirror, 35-летний Крис решил сделать перерыв в своей успешной карьеры, чтобы проводить больше времени с женой и детьми. У Криса и его 42-летней супруги Эльзы Патаки, имеется трое детей — семилетняя дочь Индия и пятилетний сыновья-близнецы Саша и Тристан.
Крис, который на данный момент является одним из самых высокооплачиваемых актеров мира, понимают, что дети нуждаются в нем, так как переживают сейчас важный период взросления.
Крис не собирается сниматься по меньшей мере до конца текущего года. Последний год Хемсворт работал практически не прерываясь. Он оставлял семью в Австралии, работая за рубежом.
Крис женился на испанской актрисе Патаки (серия фильмов «Форсаж») в 2010 году. Они считаются одной из самых крепких пар Голливуда.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Крис Хемсворт заявил, что ему противно зарабатывать так много денег.
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