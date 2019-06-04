Истек кровью за считанные минуты: стали известны подробности гибели на Донбассе украинского сапера

Украина

Сапера 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Бориса Степанченко, который несколько дней назад выполнял боевое задание в Луганской области и был смертельно ранен, похоронят в закрытом гробу.

Трагедия произошла 28 мая, когда Степанченко в составе группы саперов отправился на боевое задание в районе Попасной. Группа вступила в бой с ДРГ боевиков. Степанченко шел первым и был сражен автоматной очередью сепаратистов. Раненого бойца его побратимы забрать не смогли, чтобы не подвергать опасности остальных саперов.

Как пишет OBOZREVATEL, после окончания боя с наблюдательной вышки украинские бойцы увидели, как боевики вели человека с заломленными руками. Предположили, что это был Степанченко.

Позднее поисковики из «Эвакуация 200» получили информацию, что раненый сапер якобы находится в госпитале в оккупированном Первомайске.

О том, что Степанченко погиб стало известно через сутки. Обнаружили тело убитого украинца в серой зоне на минном поле с помощью беспилотников. В связи с тем, что украинским поисковикам не разрешено работать за линией разграничения, тело в морг забрали сепаратисты (оно находилось ближе к оккупированной территории).

Представители «ЛНР» на просьбу быстро передать тело погибшего сапера украинской стороне ответили категорическим отказом. Обмен состоялся только 31 мая, в 9:30, возле моста через Северский Донецк неподалеку от города Счастье.

По предварительным результатам судмедэкспертизы, которую провели сразу после того, как забрали тело, узнали причину смерти. Боец погиб от пули, попавшей в печень. Как пишет OBOZREVATEL, он получил смертельное ранение и истек кровью за считанные минуты.

Родился Борис Николаевич Степанченко 22 июня 1984 года в селе Самойловка Александровского района Донецкой области. Там он окончил среднюю школу и прожил всю жизнь. До войны работал водителем в ДТЭК «Добропольеуголь» на шахте Новодонецкой. У него были родители, сестра, жена и двое дочерей. В июле 2018 года он подписал трехлетний контракт на службу в ВСУ. Служил в инженерно-саперном взводе 2-го батальона 54-й ОМБр ВСУ.

На странице 54-й ОМБр в Facebook сообщение о смерти Степанченко появилось без фото погибшего — его ни у кого не было.

Из-за того, что тело сапера долго находилось под палящим солнцем и длительных переговоров с оккупантами об обмене, похоронят Бориса Степанченко в закрытом гробу. Семья не сможет в последний раз увидеть его и проститься.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 3 июня на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович.

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