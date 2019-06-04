Украина

Никакого раскола нет: религиовед объяснил ситуацию с конфликтом между Филаретом и Епифанием

В Православной церкви Украины, которая проходит этап своего становления, не может быть раскола, ведь раскол — это отход от учения, а новая церковь следует всем установленным канонам. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил доктор философских наук, профессор, известный религиовед и публицист Александр Саган.

Он напомнил, что Киевский патриархат 26 лет называли «раскольниками». Однако, перед предоставлением Украине Томоса, всю церковь взяли в общение с остальным православным сообществом без единого перерукоположения, раскаяния, наново выполненных треб и т. п.

Ученый отметил, что в данном случае речь шла не о расколе, а об институционном разделении Киевского и Московского патриархатов.

Саган считает, что в случае, если экс-патриарх Филарет, который не хочет смириться с новой церковной реальностью, добровольно захочет отойти от ПЦУ или его отправят на покой (выведут за штат) решением Архиерейского собора, это тоже не станет расколом.

«Это будет просто выход одного или нескольких архиереев из рядов поместной церкви. Его могут поддержать несколько десятков священников, несколько епископов. Но расколоть ПЦУ и восстановить Киевский патриархат им уже не удастся. Приказ о регистрации этой церкви давно отменен», — уточняет профессор.

По его словам, они могут выйти из ПЦУ и пробовать организовать новую, заведомо маргинальную структуру, которую не будут признавать нигде в христианском мире. Таких церковников не будут принимать в других странах, их могут не допускать к причастию, с ними не станут сослужить службы.

«Сегодня, слава Богу, все епископы на территории Украины и практически все священники понимают значение Томоса. Поэтому весь епископат (за единичными исключениями) однозначно поддерживает своего предстоятеля — митрополита Епифания», — резюмирует Саган.

Ранее Александр Саган объяснил, почему экс-главу УПЦ КП стали называть «почетным патриархом».

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